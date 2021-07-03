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ذكاء اصطناعي يكشف الاكتئاب لدى كبار السن عبر الفيديو

ذكاء اصطناعي يكشف الاكتئاب لدى كبار السن عبر الفيديو
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

طوّرت شركة سنغافورية تدعى Opsis Emotion AI برنامج ذكاء اصطناعي جديداً لمساعدة المستشارين، على تشخيص الحالات المتعلقة بمخاوف الصحة العقلية مثل القلق والتوتر والاكتئاب لدى كبار السن من خلال مكالمات الفيديو.

العالم - منوعات

وأصبح المستشارون قادرين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لقياس تعبيرات الوجه، بفضل البرنامج الذي يرسم خريطة المشاعر الإيجابية والسلبية، أثناء المكالمة. وجاء تطوير البرنامج في إطار مبادرة مجتمعية لدعم كبار السن في سنغافورة.

ونقل موقع Thestar عن وكالة الخدمة الاجتماعية Lions Befrienders، تصريحات تفيد بأنها ستعمل على تجربة التقنية الجديدة على مدار العامين المقبلين مع نحو 4300 من كبار السن. وقامت بعمل تجربة حيّة مع اثنين من كبار السن المتطوعين لتجربة البرنامج.



حيث تم تسجيل ردودهم وتعبيرات وجوههم على مقطع فيديو تم تسجيله خلال مكالمة مرئية، وعمل البرنامج المثبت على جهاز المستشار على تحليلها في الوقت الفعلي. وفي نهاية الجلسات، قدم البرنامج خرائط حرارة للمشاعر الإيجابية والسلبية لكل مشارك.

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ذكاء اصطناعي يكشف الاكتئاب لدى كبار السن عبر الفيديو

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