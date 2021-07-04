شاهد.. عائلة نزار بنات تحضر تظاهرة ضد اغتياله

العالم - مراسلون

وطالب المتظاهرون بمحاسبة من أمر ونفذ القتل وتقديمهم للقضاء وامتازت التظاهرة بمشاركة ذوي بنات الذي جاءوا من الخليل للمشاركة في التظاهرات التي اصبحت دائمة في الضفة منذ اغتيال بنات.

وقال القيادي في الجهاد الاسلامي، احمد العوري:"المطلوب هو تعزيز القانون من أجل تقديم كل الجناة الذين أصدروا القرار وشاركوا في قتل نزار بنات الی القضاء والقضاء العادل والقضاء العلني حتی يتم تعزيز الوحدة الفلسطينية والمواطن الفلسطيني في الصمود علی الارض الفلسطينية.

الشعارات التي رفعت في التظاهرة تباينت بين مطالبة برحيل القيادة الفلسطينيية وبين المطالبة بتقديم القتلة للمحاسبة لكن ايضا من يقرأ التظاهرات بشكل مجرد سيدرك ان الامر تغيير تماما بعد رحيل بنات وتحولت المطالبة الى شامل لمؤسسات السلطة بما في ذلك الامنية دون اغفال المطالبة الشعبية المستمرة منذ اعوام والمتمثلة بانهاء العلاقة مع الاحتلال وعلى رأسها التنسيق الامني.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي السابق، حسن خريشة:"لايوجد فلسطيني، والفلسطيني ليس فقط هوية، الفلسطيني انتماء؛ لايوجد فلسطيني الا ادان ورفض وغضب علی استشهاد نزار بالطريقة التي حصلت ولانريد نزارا أخراً من قتلة جدد يمارسون هذا القتل مرة ثانية.

الاحتجاجات واستمرارها يضغط على السلطة الفلسطينية بان تتحرك بكل الاتجاهات للحفاظ على نفسها.

طريقان أمام السلطة الفلسطينية لاثالث لهما؛ اما ان تصم الاذان عن أصوات هؤلاء المتظاهرين وهذا يعني بأن الواقع سيتعقد اکثر واما ان تقدم الجناة للمحاکمة أياً کانوا وساعتها ستكون قد امتصت غضب الشارع الفلسطيني.