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أكاديمي إماراتي يثير سخط السعوديين بتغريدة ضد المملكة

أكاديمي إماراتي يثير سخط السعوديين بتغريدة ضد المملكة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

رد الأكاديمي الإماراتي "عبد الخالق عبد الله"، بتغريدة له على تويتر، على اجراءات السعودية الإحترازية الجديدة ومن ضمنها وضع الإمارات في قائمة الدول المحظورة، وسرعان ما قام بحذف تغريدته لما أثارت من سخط واسع لدى المغردين السعوديين.

العالم - الإمارات

واعتبر عبد الخالق بأن "الإمارات الأولى في التطعيم ضد كورونا، وإجراءاتها الاحترازية أكثر دقة، والإصابات من بين الأدنى عالميا واقتصادها الأسرع تعافيا خليجيا وعربيا".

وتساءل: "لماذا إذا تضعها بعض الدول على قائمتها الحمراء للمنع من السفر؟ هل المشكلة عندنا أم عندهم؟ وهل الاعتبارات صحية بحتة أم أن في الأمر إن؟".

وجاءت تغريدة عبد الخالق عبد الله ردا على قرار السعودية بمنع السفر من وإلى الإمارات، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فيها.

وفي وقت لاحق، حذف عبد الله تغريدته، موضحا: "تم مسح تغريدة سابقة عن منع السفر إلى الإمارات لأنه قد يساء فهمها ويتم استغلالها من أطراف تتصيد دائما في الماء العكر".

ورفض سعوديون توضيح عبد الله، قائلين إنها ليست المرة الأولى التي يشير فيها بتغريدات جدلية عن السعودية.

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أكاديمي إماراتي يثير سخط السعوديين بتغريدة ضد المملكة

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