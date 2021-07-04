الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠٥:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

حروب الانتقالي والإصلاح.. هل فشلت السعودية في احتواء الأزمة؟

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

لم تهدأ يوما ما أزمة الانتقالي وحزب الإصلاح جنوبي اليمن، فكلما أعلنت السعودية عن اتفاق جديد بينهما تعود المعارك والاختلافات من جديد.

العالم - اليمن

وتصاعدت حدة الخلافات والاتهامات المتبادلة بينهما، وتوعد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، حكومة هادي وحزب الإصلاح، برد مزلزل بحسب تعبيره بعد أن سيطرت قواتهم على مديرية لودر في محافظة أبين، وأحد المعسكرات التابعة للمجلس فيها.

كما ذكرت مصادر يمنية أن الانتقالي الذي وصلته أسلحة ودعم جديد من الإمارات دفع بتعزيزات عسكرية هي الأكبر صوب مناطق المواجهات، مضيفة أن التعزيزات ضمت دبابات ومدافع ومركبات مدرعة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إصدار البيان السعودي الذي دعا إلى التهدئه، ورفض الإجراءات والتعيينات التي قام بها الانتقالي في السلك العسكري والميداني.

ويعتقد بعض المحللين أن الرياض فشلت بشكل كامل في احتواء الموقف بين الانتقالي وحكومة هادي خاصة مع استمرار الإمارات في تقديم الدعم العسكري والمالي للانتقالي وعدم قبولها بأي دور لهادي وحزب الإصلاح في الجنوب بينما يعتقد آخرون أن السعودية والإمارات متفقتان على الوضع وأنهما مستفيدتان من استمرار الصراع بين مرتزقتهم في عدن والجنوب مؤكدين أن الانتقالي أو الإصلاح لا يمكن أن يرفض أي أوامر أو سياسة من قبل الرياض إذا أرادت ذلك؟

فماهي أسباب استمرار الأزمة بين الانتقالي والإصلاح؟ وهل فعلا فشلت السعودية في احتواء الأزمة؟ وإلى متى ستستمر حروب الطرفين في الجنوب؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد الفشل السعودي في احتواء المواجهات بجنوب اليمن

الانتقالي الجنوبي يهدد: سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض

'الانتقالي' اليمني يتوعد حكومة هادي بـ'دفع الثمن' بعد أحداث أبين

'المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني': حكومة هادي تعرقل تنفيذ 'اتفاق الرياض'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جنرال إثيوبي يعلن حالة التأهب القصوى تمهيدا للملء الثاني لسد النهضة

3 قتلى في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية

السودان يدعو إلى وقف القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي

معهد دراسات الأمن 'الاسرائيلي': المسيّرات تشكل خطرا حقيقيا علينا

حروب الانتقالي والإصلاح.. هل فشلت السعودية في احتواء الأزمة؟

بالفيديو.. بدء حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام.. في هذه الدول