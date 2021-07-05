هروب أكثر من ألف عسكري أفغاني إلى طاجيكستان

العالم - افغانستان

وأضافت القيادة، في بيانها اليوم: "خلال الاشتباكات المسلحة مع "طالبان"، انسحب 1037 من أفراد القوات الحكومية الأفغانية إلى داخل أراضي طاجيكستان في محاولة للنجاة من الموت المحتم".

وأشارت قيادة قوات حرس الحدود، إلى أنه انطلاقا من مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان، تم السماح لعناصر من الجيش الأفغاني بالانتقال إلى الأراضي الطاجيكية. وأكدت أن "الوضع في هذه المناطق الحدودية يخضع حاليا لسيطرة حرس الحدود في جمهورية طاجيكستان".

ونوهت القيادة، بأن منطقة الحدود شهدت خلال الأسبوعين الماضيين، عمليات انتقال اضطرارية للقوات الأفغانية إلى الأراضي الطاجيكية.

في يوم الأحد الماضي، جرى اتصال هاتفي بين رئيسي طاجيكستان إمام علي رحمون ونظيره الأفغاني محمد أشرف غني، تم خلاله تركيز الاهتمام على تفاقم الوضع على الحدود بين البلدين.

المصدر: تاس - روسيا اليوم