الإمارات تقوم بتشكيل لوبي ضغط ضد السعودية في واشنطن

العالم- السعودية

وقال الزهراني في فيديو رصده الواقع السعودي أن يوسف العتيبة ومن معه في واشنطن يقولون انهم تعبوا من حمل جثة محمد بن سلمان, تعبوا من حمل أمتعته وأصبح عبئاً.

ويقول العتيبة انهم -أي الإماراتيين- خُدعوا بمحمد بن سلمان تماماً كما خُدع به الأمريكيون...

ويقول الزهراني ان هذا الكلام معلومة من واشنطن.. اكبر من يقوم بعمل لوبي ضد السعودية هم الإماراتيين وليس القطريين.

وأضاف: القطريون اليوم في إجازة.. مشغولون بالتحضيرات لكأس العالم وغير معنيين بمناوشات مع أحد، وكرر أن أكثر من يقوم بعمل لوبي ضد السعودية في واشنطن هم الإماراتيين.

وطالب الزهراني من يقوم بإصلاح ذات البين بين الإمارات و السعودية أن يتوقف لأن "المواطنين السعوديين ايضاً تضرروا من الإمارات وأقل مواطن سعودي تضرر من الإمارات هو من استهلك التبغ المغشوش".

و نبه الزهراني القطريين ان لا ينشغلوا بإصلاح ذات البين و أن يركزوا على كأس العالم لأن شعوب الخليج لم تر الخير من تحالف محمد بن سلمان و محمد بن زايد.