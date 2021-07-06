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مصر.. ضحايا ومصابون في حادث مروع بالمنيا

مصر.. ضحايا ومصابون في حادث مروع بالمنيا
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا في مصر.

العالم- مصر

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا؛ نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما: "محمود. م. ج، 47 سنة، مدرس ومقيم المنيا، وعادل. م. ع، 45 سنة، ومقيم سمالوط"، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وإصابة 9 أخرين وهم: "مصطفى. ع. ا،20 سنة، وإسماعيل. ع. ا، 41 سنة موظف ومقيم أبو هلال في المنيا، وأحمد. ف. م، 29 سنة، عامل، ومقيم قرية زهرة، ونصر. ج. س، 45 سنة، مندوب مبيعات ومقيم دماريس، ورشا. ج. س 29 سنة، ورنا. أ. ف، 7 سنوات، ونادية. ح. م، 56 سنة، ومقيمين صفط الخمار، وعلي. ف. س، 22 سنة، مجند ومقيم أبو عياد، وطفلة مجهولة الاسم والعنوان"، وتراوحت إصابتهم جميعا بين كدمات وسجحات وكسور.

ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامه لتولي التحقيقات.

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