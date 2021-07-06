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إلى متى تستمر الأزمة السياسية والأزمة المعيشية المتدهورة في لبنان؟

الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

ليست مسيرات سيارات ودراجات نارية، إنه مشهد من وقائع الأزمة اللبنانية المترنح، على وقع أن سداد الحل الحكومي من جهة، والضغوطات الامريكية، التي أكد اهدافها الأمين العام لحزب الله من جهة أخرى، في وقت  دقّ فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ناقوس الخطر نتيجة الانهيار  الذي وصلت إليه البلاد.

العالم - مراسلون

فيما عودة سعد الى بيروت وعقده عدة لقاءات خراج الاضواء مع الوسطاء بشان الحل لم تفض ااي تقدم في ظل استمرار تقاذف كرة التعطيل بين الاطراف المعنية بالتشكيل.

مساعي المبادرات التي تولاها الثنائي الوطني الشيعي، بقيت قائمة باعتبارها الحل الاخير الذي من شأنه احداث فجوة في جدار الحل قبل فوات الاوان.



هذا المشهد المأزوم، تزامن مع وصول نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري بيروت، حيث التقى برئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون، ونبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري، بالاضافة الى قائد الجيش في زيارة، قيل أنها تحمل مساعدات الى لبنان.

فيما قال المراقبون، بأنها تنقل رسائل دولية وعربية، قد تفضي إلى اتخاذ قرار، إما بتعجيل التأليف او الاعتذار والبحث عن بديل لسعد الحريري غي حال اعتذاره.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إلى متى تستمر الأزمة السياسية والأزمة المعيشية المتدهورة في لبنان؟