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قائد عسكري ايراني يتوعّد بالرد على أية تهديدات بصفعات مدمرة

قائد عسكري ايراني يتوعّد بالرد على أية تهديدات بصفعات مدمرة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

توعّد مساعد قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال حمزة علي كاوياني بالرد على أية تهديدات بصفعات مدمرة.

العالم - ايران

وأكد الادميرال حمزة علي کاویاني، خلال جولة تفقدية في المنطقة البحرية الاولى للجيش الايراني، على الحفاظ على الجهوزية القتالية وعدّها تتمتع بكامل الاستعدادات القتالية.

ولفت الى ان رسالة ايران الى الاصدقاء تتمثل بتعزيز السلام والامن في المنطقة، "ولكن اذا اراد بلدما اتخاذ مواقف تهديدية ازاء الجمهورية الاسلامية الايرانية فان رد فعلها سيتمثل بتوجيه صفعات مدمرة".

واشار الى توجيهات قائد الثورة القائمة على إعمار وتنمية سواحل مكران/ جنوب شرق/ عادّا هذه المنطقة التجارية بأنها تكتسب أهمية كبيرة للغاية على صعيد تنمية اقتصاد البلاد.

ووصف نظرة قائد الثورة الاسلامية بالحكيمة والمستقبلية لذلك فان طاقات جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لاسيما سلاح البحرية تتركز على تنمية واعمار هذه المنطقة الاستراتيجية.

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