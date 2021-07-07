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في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي

في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

عقد وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين لقاءً مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى سورية الكسندر لافرينتييف في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا العاصمة الكازاخية.

العالم-سوريا

واستعرض الجانبان البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي والتطورات في سورية والسياسات الغربية الخاطئة التي تسعى إلى استمرار الحرب على سورية مع كل ما ينتج عن ذلك من معاناة للشعب السوري إضافة إلى نهب ثرواته وموارده الطبيعية من قبل قوات الاحتلال الأميركي.

وأكد الجانبان عزمهما مواصلة العمل المشترك حتى انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الاجنبية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية.

وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع في إدلب وانتهاكات المجموعات الإرهابية الموجودة هناك وجرائمها بحق الأهالي إضافة إلى الوضع الإنساني في سورية حيث أكد الجانب السوري أن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال التركي ومواصلة دعمها للإرهابيين في تلك المنطقة هي السبب الرئيسي في تمادي الإرهابيين في جرائمهم.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على عزم الجانبين مواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات وتنشيط العمل في الفترة المقبلة وخاصة في ظل التطورات التي تشهدها دول المنطقة والعالم.

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في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا..وفد سوري يعقد لقاءً مع وفد روسي

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