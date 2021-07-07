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الجامعة العربية ترد على رسالة أثيوبيا إلى مجلس الأمن

الجامعة العربية ترد على رسالة أثيوبيا إلى مجلس الأمن
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

عربت جامعة الدول العربية عن انزعاجها لما ورد في رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن بتاريخ 5 يوليو الجاري، والتي ترفض فيها تدخلها في قضية سد النهضة.

العالم - العالم الإسلامي

وحسب بيان الجامعة العربية قال مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن ذلك قد هذا التصرف قد يقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الأفريقي.

‍‍‍‍وأكد المصدر أن "رسالة أثيوبيا تضمنت مغالطات عديدة لكن أخطر ما ورد فيها هو السعي الواضح إلى دق إسفين بين منظمتين إقليميتين طالما احتفظتا، في الماضي والحاضر، بأوثق العلاقات وأكثرها متانة".

وأوضح أن "الجامعة العربية ليست في وارد الدخول في أي صورة من صور السجال أو المواجهة مع الاتحاد الأفريقي، خاصة وأنها تضم في عضويتها عشر دول عربية، هي أيضا دول أعضاء في الاتحاد".

وأشار إلى أن "الجامعة تحتفظ بأطر وآليات مختلفة ومتعددة للتشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأفريقي، وتحرص على تنسيق المواقف معه حيال العديد من القضايا، فضلاً عن العلاقة الودية الممتازة التي تربط الأمين العام للجامعة العربية بالسيد موسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد".

وتابع "تدخل الجامعة في موضوع سد النهضة، يستند الي قرارات صادرة عن مجلس الجامعة، هو أمرٌ طبيعي ومنطقي باعتبار القضية تؤثر على مصالح دولتين من أعضائها، هما مصر والسودان، مؤكداً أن مواقف الدولتين العادلة، والتي تُطالب باتفاق شامل ومُلزم لملء وتشغيل خزان سد النهضة، هي محل اجماع عربي".

كما شدد المصدر على أن "المسعي الاثيوبي يحاول للأسف تصوير المسألة وكأنها صراع عربي-افريقي، وهو أمر خاطيء يدعو للانزعاج والأسف، داعيا أديس أبابا إلى مراجعة هذا النهج غير البناء".

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الجامعة العربية ترد على رسالة أثيوبيا إلى مجلس الأمن

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