الاتحاد الأوروبي: نستخدم الوسائل المتاحة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البحرين

العالم- البحرين

وأشار «موقع قناة الجزيرة القطرية»، إلى أن القائمين على دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، وجهوا رسالة للمدير التنفيذي للمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ردًا على رسالة للمركز حول تعامل الاتحاد مع قضايا حقوق الإنسان في البحرين – على حد تعبيره.

ولفتوا في الرسالة إلى التبادلات الأخيرة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والبحرين، بما في ذلك الاجتماع بين الممثل السامي ونائب الرئيس ووزير خارجية البحرين في بروكسل بتاريخ 10 فبراير/ شباط 2021، واجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان مع السلطات البحرينية.

وأشار الاتحاد في رسالته إلى أن هذه التبادلات، سمحت بالمشاركة التفصيلية لمسائل تتعلق بمجال حقوق الإنسان، حيث أعرب عن توقعه – تحت قيادة رئيس الوزراء الجديد «سلمان حمد الخليفة» – أن تبني المملكة مجتمعًا شاملًا من خلال الإصلاح والتوعية، ليكون دعامة للاعتدال والحوار بين الأديان والتسامح في المنطقة .

وأضاف أنه خلال الحوار الأخير بين الاتحاد والبحرين، حول حقوق الإنسان الذي جرى في 22 فبراير/ شباط الماضي، ركزت المناقشة على الحق في المحاكمة العادلة، وظروف الاحتجاز والاعتقالات التعسفية، والأحكام البديلة ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى حرية التعبير وإنشاء الجمعيات .

وأكد أنه طالب البحرين بالتقيد بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، وشدد على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، سيظلان من الأمور الجوهرية لأبعاد مشاركة الاتحاد مع البحرين، وأنه سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواصلة معالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد.