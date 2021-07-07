تفاصيل استهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا:" أنه شوهدت السنة النار ترتفع الى الحقل، وكانت هنالك سحبا من الدخان تغطي تلك المنطقة، وترافق ذلك استنفار كبير للقوات الامريكية داخل حقل عمر النفطي، مع تحليق منخفض لطائرات الهليوكبتر جابت المنطقة بحثا عن مطلق الصواريخ".



واشار مراسلنا بتحدث مصادر أخرى على أن الهجوم كان قد نفذ عبر طائرة مسيرة، استطاعت المضادات الارضية للقوات الامريكية من اسقاطها، فيما نجحت أخرى بالوصول إلى هدفها دون تأكيد الخبر من مصدر مستقل.



واعتبر مراسلنا أن هذا الهجوم يأتي للمرة الثاني في هذا الاسبوع، والثالث في هذه الفترة، حيث كانت قد استهدفت مجموعات، لقاعدة القوات الامريكية في حقل العمر النفطي في 28 من الشهر الماضي بعد قصف القوات الامريكية لمواقع الحشد الشعبي في النقاط المتقدمة على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال، وبعدها اطلقت عدة قذائف صاروخية باتجاه تلك المتطقة واليوم نشهد هذا القصف لتلك القاعدة الأمريكية.

وبين مراسلنا تنامي المقاومة الشعبية الرافضة للحضور الأمريكي في شرق الفرات مؤكد أنه لم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الهجوم على قاعدة حقل العمر، مشيرا الى أنه تعد قاعدة حقل العمر النفطي قاعدة للتحكم والسيطرة الأمريكية في الأراضي السورية.



وكانت قد استهدفت قاعدة حقل العمر النفطية التي تشغلها قوات امريكية في دير الزور شرقي سوريا، بطائرة مسيرة مفخخة، ما ادى إلى وقوع أضرار مادية في القاعدة.



وأكدت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي يحلق بشكل مكثف في أجواء ريف دير الزور، وسط استنفار كبير في صفوف الجنود الأميركيين داخل القاعدة الامريكية الاكبر في سورية الى ذلك اعلنت ما يسمى قوات سورية الديمقراطية أنها تصدت لطائرات مسيرة في منطقة القاعدة، موضحة أن التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.

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