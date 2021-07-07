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المالكي يطالب بتحرك دولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين

المالكي يطالب بتحرك دولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية رياض المالكي بضرورة تحرك المجتمع الدولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

وأشار وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية خلال لقاء في مقر الوزارة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، أشار إلى "الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية، والاجراءات القمعية التي تمارسها إدارة السجون مع الأسرى بشكل عام والأسرى المرضى بشكل خاص، وسياسة الاعتقال الإداري المناقضة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، حيث يخوض الأسير الغضنفر أبو عطوان إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهرين ضد هذه السياسة والتدهور الخطير على أوضاعه الصحية".

يذكر أن كيان الاحتلال اعتقل أبو عطوان (28 عاما)، في أكتوبر من العام الماضي 2020، وحوله إلى الاعتقال الإداري، وأصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدة كل واحد منهما 6 شهور، وعليه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من مايو الماضي، حيث كان يقبع في سجن ريمون.

وطالب المالكي بسرعة التحرك "لفضح هذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع الأسرى".

​كما طالب وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينية، أعضاء السلك الدبلوماسي بضرورة التحرك من خلال دولهم لـ"فضح هذه الانتهاكات ووقفها خاصة ما تحمله من مخاطر كبيرة على فرص تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الأبارتهايد وفقا لمرجعيات عملية السلام والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين".

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المالكي يطالب بتحرك دولي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين