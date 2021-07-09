شاهد .. كاتب سياسي: ضربات المقاومة الشعبية في العراق صدمت الأمريكيين

العالم - خاص بالعالم

وقال زنگنه في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان اعلان اميركا عن سحب بعض قواتها من العراق هو مجرد حديث للإعلام، لان كل يوم تهبط الطائرات العسكرية الاميركية ولا يعلم العراقيون كم حجم الاسلحة اوالجنود التي تدخل العراق وهذا الموضوع يعتبر الاستهانة الاميركية للارادة العراقية مؤكداً على ان هذه الاستهانة تاتي من السكوت من قبل الحكومة العراقية والساسة العراقيين، لهذا كان لابد ان تكون هناك حركة ومقاومة شعبية تعيد البوصلة باعتبار ان اتجاه المواطن العراقي والمقاومة هواخراج القوات الاميركية من الاراضي العراقية.

ونوه زنگنه الى ان الولايات امتحدة ارادت ان تسقط الحشد الشعبي اسقاط مبرمج من خلال منصات التواصل الاجتماعي وغسيل الدماغ الجماعي باعتبار ان أعضاء الحشد الشعبي عبارة عن قتلة، واستطاعت ان تستحوذ على عقول بعض الشباب العراقي، لهذا ظنت بان لاوجود للمقاومة العراقية، لكن تفاجأت بضربات فصائل المقاومة العراقية، وبصواريخ حديثة، حدثت صدمة للجانب الاميركي.

وشدد زنگنه على ان تجربة حماس ومعركة سيف القدس التي قوضت الاحتلال الاسرائيلي وجعلته يعيد حساباته اليوم ايضا هذه العملية من الفصائل العراقية ستطلق ضربات استباقية من منطلق زرع الرعب وتشويش الذهنية الاميريكة وهناك استعداد كبير وخطير جدا وان الضربات ستكون اخطر من الذي مضت التي كانت ضربات انذار للقوات الاميركية.