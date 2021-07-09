العراقيون: النضال حق الشعوب.. ورد الرد أقسى

العالم - نبض السوشيال

وعلى خلفية التهديدات الامريكية بالرد على أي استهداف لقواتها في العراق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، عبر رسالة للامريكيين مفادها أن المقاومة هي حق لكل الشعوب التي تتعرض للاحتلال والاضطهاد والهيمنة الخارجية، وتصدر وسم "#المقاومة_حق_الشعوب" قائمة الترند في العراق، كما توعد النشطاء الامريكيين بالردّ على أي تجاوز أو استهداف لقوات المقاومة العراقية، ليتصدر وسم "#رد_الرد_أقسى" قائمة الترند العراقي أيضا.

حساب عاشق الشهداء عبر تغريدة له أكد على أن المقاومة هي حق لكل أمة ترزح تحت نير الاحتلال الخارجي، معتبرا أن وجود قوات الاحتلال هي بالأصل شرعية لوجود المقاومة وعملياتها ضده، فكتب"#المقاومة_حق_الشعوب حتى خروج آخر جندي من قوات الأحتلال وبقائهم هو الشرعية المطلقة على استهدافهم من قبل رجال المقاومة اين ما كانوا".

أما الناشط العلي فقد اعتبر أن المقاومة محط فخر واعتزاز لكل الشعوب المقاومة للاحتلالات في العالم، فقال:" #ان المقاومة للأحتلالِ هي مداعاة فخر وعزّ للشعوب المظلومة والمستضعفة وبها تصان كرامتهم. #المقاومة_حق_الشعوب".

الناشطة دينا العلي فقد رأت ان البلاد اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة للمقاومة ضد الاحتلال الامريكي، وأن هذه المرحلة ستحمل عمليات نوعية ضد هذه الاحتلال، مشددة على الارضية الشعبية الواسعة للمقاومة. "إننا أمام صفحة جديدة من صفحات المقاومة سيطال فيها سلاح المقاومة كل قوات الإحتلال وقواعده في أي بقعة من أرض الوطن وللمقاومة الحق الشرعي والوطني والتأييد الشعبي لكل ذلك".

الناشط ابو كرار الطيب أكد على أن المقاومة لا تعني فقط الرد بالمثل وإنما قد تتجاوز حد الفعل، ليكون الرد أقوى وأكثر تأثيرا، فكتب: "#المقاومة_حق_الشعوب والرد لا يقتصر على العين بالعينِ وانما سيكون قاسياًواضعافاً وغير متوقع".

أما عقيل الحشداوي فقد قدم نصيحة للامريكيين تفيد بان المقاومة اليوم لن ترحم من تجرأ على دماء العراقيين، داعيهم الى مغادرة العراق قبل ان يخرجوا منها مرغمين أذلاء. "وان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.. على امريكا الانسحاب فقد بدء العد التنازلي لكم فاالمقاومه لاترحم واصواريخها وطائراته جاهزه لحرقكم ارضآ وجوآ وسندمر هيبة عسكركم والكون سيشهد ذلتكم".

احمد الخزعلي اعتبر أن الجرائم الامريكية بحق الشعب العراقي، ووجودهم غير الشرعي والمخالف لارادة الشعب العراقي، هو شرعية للمقاومة باستهداف هذه القوات. "ان بقاء القوات الامريكية المحتلة على خلاف ارادة الشعب وارتكابها جرائم بحق ابنائنا هو شرعية مطلقة لتكون تحت مرمى نيران المقاومة الاسلامية".

أما الناشط صاحب حساب زاير علي، فقد رأى أن امريكا قد تقدم على حماقات جديدة باستهداف المقاومة، وذلك لتزيد من نسبة الرّد المقاوم على هذه الضربات، ما يمنحها حجة قوية امام الداخل الامريكي والخارج للانسحاب من البلاد، كون أنها تأكدت ان بقاءها لا مصلحة فيه. "امريكا المنكسرة تحتاج الى ذريعة لقرارها بالاكتفاء من المنطقة ، من خلال مطالبات داخلية على اثر الضربات التي توجه لقواتها خارجياً ، لذلك من المتوقع استمرارها تنفذ ضربات معينة لزيادة الرد. وقد صرح جنرال امريكي امس ، ان رسالة ضربة الفصائل لنا "نستطيع ولكن اخرجوا" #رد_الرد_اقسي".

سجاد علي عبر عن مدى ايمانه بقدرة المقاومة وفصائلها على الأخذ بثأر الدم العراقي، فكتب: "المقاومة الأسلامية خير من نفوضه للأخذ بثأر الشهداء وردع العنجهية الأمريكية ومرغلة انفها في الارض".

اما الناشط ابو منسه فقد اعتبر أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأوطان من الاحتلال. "خيار المقاومة هو الخيار الشرعي الوحيد لإجبار القوات الأميركية على الخروج وعلى الإدارة الأميركية أن تفهم أن هذا القرار هو قرار عراقي وطني مو قرار عملاء امريكا و الجوكرية".

الناشط Abas12 اعتبر ان اعداء المحور اليوم في أزمة وجود، لاقرارهم ويقينهم بأن هذا المحور بات يمتلك قوة لا تهزم، استنادا الى عقيدة التحرر والايمان بكرامة الشعوب. "جميع من يعادينا هو في ازمة وجود يعرف جيداً أنه يواجه قوة لا تهزم..' ' #المقاومة_حق_الشعوب".