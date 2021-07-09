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دعوات لشد الرحال للأقصى بيوم عرفة لصد اقتحامات المستوطنين

دعوات لشد الرحال للأقصى بيوم عرفة لصد اقتحامات المستوطنين
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

أطلق نشطاء مقدسيون دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة الذي يوافق الأحد 19/7/2021، وصد اقتحامات المستوطنين.

العالم-فلسطين

كما أطلق ناشطون وحركات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48، دعوات لأهالي الداخل بضرورة التواجد المكثف في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه يوم عرفة للتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحاماتهم للمسجد.

وصعدت المجموعات الاستيطانية وقوات الاحتلال عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك والتضييق على المصلين في الآونة الأخيرة.

وكان المستوطنون قد اقتحموا في الأيام الماضية أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.

ولأول مرة وصل المستوطنون الى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتـلال، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة، حيث يوجد للأقصى أبواب الأسباط، وحطة، وباب العتم.

كما تعمد المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل جنود الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.

ورصد التقرير الدوري للانتهاكات "الإسرائيلية" لشهر حزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا.

وحسب التقرير، ارتكب الاحتلال والمستوطنون (23) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، واقتحم (1964) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.

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