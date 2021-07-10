السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني لدی برازيليا یلتقی رئيس البرلمان البرازيلي

السفير الايراني لدی برازيليا یلتقی رئيس البرلمان البرازيلي
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

التقى السفير الايراني في برازيليا "حسين قريبي" رئيس مجلس النواب البرازيلي ارتور لیرا، أمس الجمعة ، وبحث الجانبان تطورات العلاقات الثنائية وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

العالم - ايران

وتطرق قريبي خلال الاجتماع احدث التطورات في العلاقات الثنائية وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مؤكدا علی الدور الهام للبرلمان البرازيلي في المساعدة على تنمية وتنويع التجارة بين البلدين.

من جانبه أشار ليرا إلى موقف ودور برلمان بلاده في السياسة الخارجية لبلاده مؤکدا استعداد أعضاء البرلمان لتسهيل اسس ترسیخ العلاقات بين البلدين.

كما شدد الجانبان على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وعقد الاتفاقيات اللازمة لتوثیق العلاقات الثنائیة .

وحضر الاجتماع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البرازيل وإيران أفاندو رومان ، ونائب رئيس الجبهة الزراعية في الكونجرس نيري جيلر ، الی جانب رئيس جبهة التعدين في الكونجرس البرازيلي ريكاردو إيزار.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ايران تدعو المجتمع الدولي للعمل على رفع الحظر اللاقانوني ضد الدول النامية

عبداللهيان یصف الجمهوریة الاسلامية بمثابة بلد جوار وشقيق لافغانستان

ايران تدعم مبادرة انشاء منصة إقليمية بالقوقاز لتعزيز السلام في المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انفجار في حديقة ملت يهز طهران

"خلال الأسابيع المقبلة".. فرنسا ستباشر بإغلاق قواعدها في شمال مالي

«إيكونوميست»: نداءات دياب للعالم نزلت على آذان صمّاء

مجلس الأمن الدولي يفشل في التوصل الى اتفاق حول أزمة سد النهضة

تونس تمنع التنقل بين المحافظات جراء تفشي فيروس كورونا

لبنان.. قاطِعوا واطردوا سفراء الوصاية