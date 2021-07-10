السفير الايراني لدی برازيليا یلتقی رئيس البرلمان البرازيلي

العالم - ايران

وتطرق قريبي خلال الاجتماع احدث التطورات في العلاقات الثنائية وآفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، مؤكدا علی الدور الهام للبرلمان البرازيلي في المساعدة على تنمية وتنويع التجارة بين البلدين.

من جانبه أشار ليرا إلى موقف ودور برلمان بلاده في السياسة الخارجية لبلاده مؤکدا استعداد أعضاء البرلمان لتسهيل اسس ترسیخ العلاقات بين البلدين.

كما شدد الجانبان على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة وعقد الاتفاقيات اللازمة لتوثیق العلاقات الثنائیة .

وحضر الاجتماع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين البرازيل وإيران أفاندو رومان ، ونائب رئيس الجبهة الزراعية في الكونجرس نيري جيلر ، الی جانب رئيس جبهة التعدين في الكونجرس البرازيلي ريكاردو إيزار.