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وزير الامن الإيراني يعزي بوفاة احمد جبريل

وزير الامن الإيراني يعزي بوفاة احمد جبريل
السبت ١٠ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

عزى وزير الامن الايراني "حجة الاسلام سيد محمود علوي"، بوفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "احمد جبريل".

العالم - ايران

وكتب "حجة الاسلام علوي" في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة :

لقد تلقيت ببالغ الاسى والحزن، خبر وفاة المجاهد المثابر وانموذج المقاومة الاسلامية الفقيد "احمد جبريل" (ابوجهاد).

واضاف : لا شك، ان السجل الحافل بالجهاد في سبيل تحرير القدس الشريف، قبلة المسلمين الاولى، وفلسطين المحتلة من دنس الصهاينة الغاصبين، سيخلد اسم هذا القيادي في محور المقاومة على مدى التاريخ.

وتابع : انني اعزي بمناسبة رحيل "المنادي بالوحدة والتضامن من اجل النضال بلا هوادة ضد الكيان الصهيوني السفاك"، اسرة الفقيد وقادة واعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، والشعب الفلطسيني المظلوم وكافة المجاهدين في ساحات المقاومة؛ سائلا الباري العلي القدير قاهر الجبابرة، له بالرحمة وعلو الدرجات، ولذويه بالصبر الجميل.

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