شاهد: عدن تغرق في الظلام بسبب تصرفات مرتزقة العدوان

العالم - اليمن

ظلمة ليل عدن المحتلة من قبل تحالف العدوان السعودي - الاماراتي، تزيد من ظلمتها ساعات انقطاع الكهرباء، لتزيد هي الاخرى من معانات الاهالي، وسط غياب تام للخدمات.

احتجاجات غاضبة عمت عدة أحياء ومناطق في عدن، تخللها إحراق إطارات السيارات وإغلاق الشوارع تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والخدمات وخصوصا انقطاع الكهرباء في المدينة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، التي وصلت إلى أكثر من أربعين درجة مئوية.

الأهالي الغاضبون من سوء الأوضاع، عبروا عن استيائهم من تضاعف ساعات انقطاع الكهرباء، حيث وصلت إلى خمس ساعات من الانقطاع، في مقابل ساعتين فقط تصلهم فيها خدمة الكهرباء، الاهالي عزوا الأمر إلى انخفاض التوليد في محطات الطاقة، الأمر الذي أكدته مؤسسة الكهرباء، والتي قالت إن تزايد الانقطاعات يعود إلى خفض محطات الطاقة، وذلك بسبب الديون المتراكمة.

مدير عام مؤسسة كهرباء عدن سالم الوليدي طالب حكومة هادي ووزارة الكهرباء بسرعة دفع مستحقات هذه الشركات، معتبرا أن الصراع السياسي بين مرتزقة الامارات والسعودية، أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية والخدمات في عدن وخاصة الكهرباء، في إشارة الى الاقتتال بين حكومة هادي المدعومة سعوديا والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.



لجنة ما يسمى الإشراف والرقابة على المنحة النفطية السعودية لوقود الكهرباء، حذرت من نفاد وقود الديزل المخصص لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ما قد يتسبب بانقطاع كلي خلال فترة عيد الأضحى، وأن الكمية المتوفرة يمكنها تلبية الحاجة ليومين أو ثلاثة، مقترحتا شراء كمية من الوقود وعدم انتظار الوعود السعودية.