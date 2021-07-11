السعودية تستقبل سلطان عُمان اليوم

العالم - السعودية

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فقد غادر السلطان هيثم بن طارق البلاد متوجها إلى المملكة.

وبحسب البيان، سيرافق السلطان كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وخالد بن هلال بن سعودي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني.

كما يضم الوفد وزراء الداخلية حمود البوسعيدي، والخارجية بدر البوسعيدي، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد المعولي، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس جهاز الاستثمار عبد السلام المرشدي، إضافة إلى السفير العُماني لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد.

وقبيل الزيارة المرتقبة لسلطان عُمان إلى السعودية قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "القمة المرتقبة ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، وتكثيفاً للتعاون في كافة المجالات والملفات".