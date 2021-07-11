الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تستقبل سلطان عُمان اليوم

السعودية تستقبل سلطان عُمان اليوم
الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

يصل سلطان عُمان "هيثم بن طارق"، اليوم الأحد، إلى السعودية، في زيارة رسمية بدعوة من الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، تعد الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه، في يناير 2020.

العالم - السعودية

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، فقد غادر السلطان هيثم بن طارق البلاد متوجها إلى المملكة.

وبحسب البيان، سيرافق السلطان كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وخالد بن هلال بن سعودي البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، والفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني.

كما يضم الوفد وزراء الداخلية حمود البوسعيدي، والخارجية بدر البوسعيدي، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعيد المعولي، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف، ورئيس جهاز الاستثمار عبد السلام المرشدي، إضافة إلى السفير العُماني لدى السعودية فيصل بن تركي آل سعيد.

وقبيل الزيارة المرتقبة لسلطان عُمان إلى السعودية قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "القمة المرتقبة ستشهد إطلاق مجلس تنسيق بين البلدين، وتكثيفاً للتعاون في كافة المجالات والملفات".

روابط ذات صلة

الملك السعودي يستضيف سلطان عمان في نيوم الأحد المقبل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إلى الرجال.. احذروا هذه العلامة على رأسكم

المفتي قبلان يدعو لحماية لبنان من أي سيناريو فوضى أو تقسيم

أكثر من مليون سيارة خطرة تهدد حياة السعوديين

السعودية تستقبل سلطان عُمان اليوم

الديوان الأميري الكويتي ينعي شيخة من الأسرة الحاكمة

الخارجية الايرانية تستدعي السفيرة السلوفينية بطهران