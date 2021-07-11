في مثل هذا اليوم.. السرايا أجبرت نتنياهو ووزراءه على الهروب للملاجئ

العالم - الاحتلال

وخلال اليوم الرابع من المعركة 2014/7/11م تمكن رجال الوحدة الصاروخية لسرايا القدس من قصف مدينة "تل أبيب" المحتلة بـ 5 صواريخ فجر5 ، واعترفت المصادر الصهيونية بسقوط الصواريخ ودوت صفارات الإنذار بالمدينة وضواحيها، وأجبرت المجرم نتنياهو على قطع مؤتمره الصحفي الذي عقده في وزارة الحرب الصهيونية الواقعة بتل أبيب وهرب برفقة فريقه الأمني والسياسي فور سماع صفارات الإنذار ودوي الانفجار الضخم الذي أحدثته صواريخ فجر 5.

وأكدت سرايا القدس في حينها على أن قصفها الصاروخي لـ"تل أبيب" كان يستهدف المجرم نتنياهو أثناء عقده مؤتمر صحفي في مقر وزارة الحرب الصهيونية.

وتمكنت سرايا القدس في اليوم الرابع للمعركة من قصف مغتصبات ومدن العدو الصهيوني (أسدود – عسقلان - المجدل – نيتفوت – بئر السبع) وغيرها بـ 45 صاروخ جراد وقصف مواقع وحشود عسكرية ( موقع ناحل عوز – مجمع أشكول – العين الثالثة – حشودات عسكرية – موقع صوفا – موقع ايرز – كرم أبو سالم) وغيرها بـ80 صاروخ 107 و10 قذائف هاون.

هروب متكرر

لم تكن المرة الأخيرة للمجرم نتنياهو، فله سجل حافل في الهروب من صواريخ سرايا القدس والمقاومة، وقد لاقت عمليات هروب المجرم نتنياهو انتقادات واسعة من قادة الكيان الصهيوني وكبار المؤسسة الأمنية الصهيونية والمغتصبين الصهاينة.

ففي تاريخ 10-9- 2019م وبتوقيت سرايا القدس الساعة 9:00 مساء، وبقرار من قائد أركان المقاومة في فلسطين الشهيد القائد/ بهاء أبو العطا، قصف مجاهدو السرايا مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية، واعترفت المصادر الصهيونية بسقوط الصواريخ ودوت صفارات الإنذار بالمدينة، وأجبرت رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو على الهروب للملاجئ أمام جمهوره أثناء عقده مؤتمر انتخابي له.

وفي تاريخ 25-12-2019م، قصفت المقاومة مدينة عسقلان المحتلة بصاروخ، ودوت صافرات الإنذار في المدينة، وأجبرت المجرم نتنياهو على النزول عن منصة مهرجان انتخابي في المدينة ودخوله في الملاجئ.

كما أجبرت المقاومة في تاريخ 23-3-2021م المجرم نتنياهو على الهروب للملاجئ خلال تواجده في أحد المطاعم في مدينة بئر السبع المحتلة بعد قصفها بصواريخ المقاومة، وسماع دوي صافرات الإنذار في المدينة.