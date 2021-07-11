آلاف الفلسطينيات بلا مأوى بعد تدمير منازلهن في العدوان الاسرائيلي + فيديو

العالم - فلسطين

هي التي دفنت تحت الأنقاض وهي الجريحة التي تعلقت بالحياة من تحت الركام لتخرج فتجد أبناءها شهداء.. ففي معركة سيف القدس استشهدت 40 امرأة فيما تروي الأخريات قصة العودة للحياة من جديد.

آلاف النساء الآن بلا مأوى في ظل تدمير منازلهن.. ومنهن أم محمد التي تعيش مع ٣٦ شخص من عائلتها في غرفة واحدة، ومع ذلك تعالت على جراحها من أجل أن تبقى القدس حرة.

ذكريات العدوان على غزة تخلدها المرأة الفلسطينية.. فهناك أم أخرى كانت تبحث عن أبنائها تحت الركام.

ورغم أن الاحتلال يمنعها من أن تحلم بحياة آمنة إلا أنها وهبت نفسها وأبناءها فداءا لفلسطين.

الألم أكبر من أن يحتمل.. لكن المرأة الفلسطينية اعتادت على أن تكون كالذخيرة التي تحافظ على ثبات الأجيال الفلسطينية.

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