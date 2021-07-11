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قطاع غزة

آلاف الفلسطينيات بلا مأوى بعد تدمير منازلهن في العدوان الاسرائيلي + فيديو

الأحد ١١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

غزة (العالم) 2021.07.08 – استشهدت 40 امرأة فلسطينية خلال معركة سيف القدس وجرحت المئات، فيما لا تزال أكثر من ألف عائلة مشردة بنسائها.. وفي ظل تلك الظروف تبقى المرأة الفلسطينية هي سيدة الحدث التي تضمد جراح نفسها وجراح من حولها وهي التي تمد عائلتها بمقومات الصبر والصمود.

العالم - فلسطين

هي التي دفنت تحت الأنقاض وهي الجريحة التي تعلقت بالحياة من تحت الركام لتخرج فتجد أبناءها شهداء.. ففي معركة سيف القدس استشهدت 40 امرأة فيما تروي الأخريات قصة العودة للحياة من جديد.

آلاف النساء الآن بلا مأوى في ظل تدمير منازلهن.. ومنهن أم محمد التي تعيش مع ٣٦ شخص من عائلتها في غرفة واحدة، ومع ذلك تعالت على جراحها من أجل أن تبقى القدس حرة.

ذكريات العدوان على غزة تخلدها المرأة الفلسطينية.. فهناك أم أخرى كانت تبحث عن أبنائها تحت الركام.

ورغم أن الاحتلال يمنعها من أن تحلم بحياة آمنة إلا أنها وهبت نفسها وأبناءها فداءا لفلسطين.

الألم أكبر من أن يحتمل.. لكن المرأة الفلسطينية اعتادت على أن تكون كالذخيرة التي تحافظ على ثبات الأجيال الفلسطينية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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