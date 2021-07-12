الخارجية الايرانية تقدم للبرلمان تقريرها الفصلي حول الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا

العالم - ايران

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الاثنين بان وزارة الخارجية ستقدم تقريرها الفصلي الـ 22 لمجلس الشورى الاسلامي حول الاتفاق النووي واحدث اوضاع المفاوضات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وبناء على الملاحظة الاولى لقانون "الاجراء المتناسب والمتبادل لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في تنفيذ الاتفاق النووي" المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي عام 2015 فان "وزارة الخارجية مكلفة بتقديم تقرير الى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حول وتيرة تنفيذ الاتفاق كل 3 اشهر مرة اوحدة".

وبناء على ذلك ايضا تكون "لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مكلفة بتقديم تقرير نصف سنوي حول تنفيذ الاتفاق النووي للمناقشة في اجتماع مفتوح لمجلس الشورى الاسلامي".

يذكر ان اللجنة المشتركة للاتفاق النووي عقدت في اطار مفاوضات فيينا الرامية الى احياء الاتفاق النووي 6 جولات من المفاوضات لغاية الان وكانت آخرها قبل 3 اسابيع.

وقال مساعد الخارجية اللشؤون السياسية رئيس الوفد الايراني المفاوض عباس عراقجي قد اعلن في ختام الجولة السادسة: ان معيارنا هو الوصول الى اتفاق جيد. لقد اقتربنا من نهاية العمل الا ان المسار المتبقي لن يكون سهلا.