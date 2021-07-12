لبنان.. تحسن في زحمة الطوابير على محطات المحروقات

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و في السياق رأى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح له اليوم الاثنين ، أن هناك تحسنا كبيرا في زحمة الطوابير على محطات المحروقات وهذا ما بشرنا به منذ ايام، ويعود السبب الى تفريغ الباخرتين اللتين كانتا متوقفتين في المياه اللبنانية وتموين المحطات التابعة لها التي كانت مقفلة وفتحت أبوابها من جديد، بالإضافة الى الموافقات المسبقة التي اعطاها مصرف لبنان للبواخر التي ستأتي في الاسابيع المقبلة، ونأمل أن يستمر التحسن لأطول فترة ممكنة.

ودعا إلى التأكد من تموين محطات الاطراف على كامل الاراضي اللبنانية وبخاصة في الجنوب والبقاع وعكار.

و شهدت بيروت و كل المناطق اللبنانية طوابير طويلة امام محطات المحروقات بسبب فقدان مادة البنزين و رفعت الدولة اللبنانية الاسعار المحروقات من 2300 ليره الى 3350 ليرة لكل ليتر البنزين.