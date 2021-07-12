شاهد..نهب وقتل في جنوب أفريقيا تزامنا مع محاكمة زوما

العالم - خاص بالعالم

هي الصورة في جوهانسبورغ وبيترماريتسبرغ، عمليات نهب واسعة وحرق للممتلكات الخاصة والعامة، وقد اوقعت تلك الفوضى عدد من القتلى.

وإثر تلك الاوضاع المتفلتة، أعلن الجيش أنه سيقوم بمؤازرة الشرطة في العاصمة وغيرها، من اجل كبح اعمال العنف المتواصلة منذ الجمعة على خلفية سجن الرئيس السابق، حيث انقسمت الاراء بين مؤيد للحكم ومعارض له.



وقال مواطن :"هي شكل من اللاعدالة كيف ان الثروات صرفت على شخص بينما البلاد تعاني من ظروف استثنائية".

وأفاد مواطن آخر:"انه رئيسنا السابق ولا ارضى باعتقاله ،وانا غير سعيد لذلك".



وتواصلت أعمال النهب واضرام النيران والفوضى في البلاد، إثر سجن الرئيس السابق، لكنها باتت الآن تأخذ منحى إجراميا ممزوجاً باليأس الاقتصادي، الذي تعزز بسبب القيود المفروضة منذ منتصف حزيران/يونيو لمواجهة موجة ثالثة من فيروس كورونا.



وبثت القنوات التلفزيونية المحلية لقطات مباشرة للأوضاع التي عمها التوتر في مقاطعة كوازولو ناتال شرق البلاد، حيث أودع زوما السجن الخميس واندلعت غداة ذلك أولى مظاهر الغضب، إضافة إلى العاصمة الاقتصادية جوهانسبرغ.



وهنا أُضرمت النيران في شاحنات على امتداد طريق يربط بين المدن بالقرب من دوربان، وهو ميناء رئيسي في جنوب إفريقيا، إلى جانب عشرات السيارات في المنطقتين المتضررتين.



وسجن زوما قبل اربعة ايام، بعدما حكم عليه بالسجن خمسة عشر شهرا في نهاية حزيران/يونيو بتهمة تحقير القضاء.

لكن شخصية المناضل السابق ضد الفصل العنصري والرجل العصامي، كما تراه شريحة واسعة من المواطنين، والذي تدرج في كل الرتب، لا تزال تحظى بشعبية وتثير الإعجاب خصوصا في مسقط رأسه.

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