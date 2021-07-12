عمليات بغداد تطيح بارهابي وتعتقل متهمين بالقتل

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان " قطعات قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب غربي بغداد"، موضحة ان "قوة من لواء (24) في رفقة المشاة السادسة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وقسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب وضبط بحوزته أسلحة ومختلفة، وأعتدة، وبدلات عسكرية، في منطقة السكلات ضمن قاطع أبي غريب غربي بغداد".



واشارت القيادة الى انه "في السياق ذاته تمكنت مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية سيطرة التاجي من اعتقال متهمين اثنين أحدهما بالقتل وآخر بالنصب والاحتيال، وضبط أسلحة وأعتدة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية شرطة اتحادية".