السفير الصيني في طهران يجري مباحثات مع أميرعبداللهيان

العالم - إيران

ونوه أميرعبداللهيان خلال هذا اللقاء، بالعلاقات الودية والستراتيجية القائمة بين طهران وبكين؛ داعيا إلى تعزيز هذه الأواصر في شتى المجالات وبما يخدم مصلحة الشعبين.

كما أعرب عن ارتياحه لنمو التعاون الثنائي؛ واصفا المباحثات التي جرت مؤخرا عبر الفضاء الافتراضي بين رئيسي البرلمانين الإيراني والصيني والتوافقات الثنائية، "منعطفا في تاريخ التعاون البرلماني بين البلدين".

من جانبه اكد السفير الصيني على إرادة بلاده في تنمية العلاقات الشاملة "التي بلغت عامها الخمسين" مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح "هوا"، خلال مباحثاته مع أميرعبداللهيان اليوم، إلى أن جمهورية الصين الشعبية تدعم على الدوام مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحافل الدولية.