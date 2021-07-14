ضاحي خلفان ينتقد السعودية.. الإمارات في الحرب وعُمان في السلام!

العالم- الامارات

ومنذ خروج الخلاف بين الرياض وأبوظبي للعلن، تصدر المسؤول الإماراتي المقرب من الشيخ محمد بن زايد المشهد، مغرداً بشكل مباشر، وتلميحاً، للنيل من قرارات المملكة الأخيرة.

وفي أحدث سلسلة تغريدات على صفحته الموثقة في موقع “تويتر”، كتب المسؤول الأمني: “في اعتقادي أن المملكة العربية السعودية استعانت بالإمارات في ساحة الحرب، واليوم تستعين بعمان في رسالة السلام.. ولذلك من الضرورة بمكان أن ننظر إلى الأمور نظرة منطقية، ولا نستغرب أي جهود تبذل من أي طرف من الأطراف في سبيل التصدي للمخططات الهادفة إلى زعزعة المنطقة”.

وبلغة مباشرة كشف الفريق ضاحي خلفان أن بلاده كانت في الحرب، ولعبت تلك الأدوار، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة.

ومضى في انتقاد كان واضحاً أنه موجه للسعودية التي اتخذت في الفترة الأخيرة مواقف بعيدة عن حليفتها الإمارات، مع إعلان الرياض سلسلة قرارات لم تصب في مصلحة حليفتها السابقة أبوظبي.

وكتب ضاحي خلفان: “من لم يضع خطة وخطة بديلة يضيع في متاهات الطرق دليله”، ووقع في آخر التغريدة باسمه، دلالة على أنها مقولة يجب أن تدون.

وتعرض المسؤول الأمني الإماراتي مؤخراً لانتقاد واسع من الجمهور، وتحديداً من المغردين السعوديين، الذين لم يستسيغوا النيل من بلادهم، التي أعلنت صراحة أنها لم تعد تتوافق في سياساتها مع مخططات أبوظبي.

ومؤخراً أصبح الفريق ضاحي خلفان يفتح نيران سهامه لانتقاد قطر التي سجلت علاقاتها مع السعودية تقارباً منذ إعلان المصالحة الخليجية في قمة العُلا.