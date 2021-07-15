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اوليانوف: احياء الاتفاق النووي اولوية

اوليانوف: احياء الاتفاق النووي اولوية
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف، احياء الاتفاق النووي بانه اولوية.

العالم - ايران

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الذكرى السادسة لابرام الاتفاق النووي، اعتبر اوليانوف الاتفاق بانه رائعة الدبلوماسية متعددة الاطراف.

واضاف: ان صياغة وتنظيم الاتفاق النووي استلزم الكثير جدا من العمل والابداع. الاتفاق كان له دور كبير في عدم الانتشار وان احياءه يعد اولوية.

وكان أوليانوف أعلن، في وقت سابق، أن موعد بدء الجولة السابعة من المفاوضات لم يتضح بعد، لكن من المفترض أنها ستكون الجولة الأخيرة.

واختتمت، الشهر الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا، الجولة السادسة للمفاوضات المتواصلة، منذ نيسان/أبريل الماضي.

وتم الاتفاق على مواصلة المشاورات، على مستوى الخبراء؛ لمناقشة الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع الحظر عن إيران.

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