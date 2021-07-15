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إيران.. صناعة الصلب

شاهد.. مصانع حديد وصلب مدينة قم تسجل أرقاما قياسية في الصادرات

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

قم (العالم) 2021.07.15 – تحتل إيران المركز الـ14 عالميا في مجال إنتاج الفولاذ، وقد سجل إنتاجها من الفولاذ ارتفاعا بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تعتبر محافظة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران من المحافظات الرائدة في مجال الفولاذ بالإضافة إلى محافظتي خوزستان وإصفهان جنوب و وسط البلاد.

العالم - إيران

تعتبر مصانع الحديد والصلب والفولاذ بمدينة قم جنوب العاصمة الإيرانية طهران من المصانع الرائدة في إنتاج السكك الحديدية وصلب البناء والسبائك الحديدية في البلاد، التي فضلا عن تأمين حاجيات معامل السيارات والأدوات المنزلية وباقي الصناعات الثقيلة في الداخل تسجل أرقاما قياسية في الصادرات إلى الخارج أيضا.

وفي حديث لمراسل قناة العالم أوضح محافظ مدينة قم بهرام سرمست قائلا: "لدينا إمكانيات كبيرة لدعم الاستثمارات الأجنبية في الأحياء الصناعية بمحافظة قم، وهناك استثمارات أجنبية منقطعة النظير في مجال منتجات الحديد ومشتقات الصلب والفولاذ بمحافظتنا."

ويعود تاريخ صناعة وإنتاج وصادرات الفولاذ في إيران إلى قبل أكثر من نصف قرن، وقد سجل إنتاجها من الفولاذ ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، فاحتلت المركز الرابع عشر عالميا في مجال إنتاج الفولاذ.

من جانبه أوضح رئيس منظمة الصناعة والتجارة والمعادن بمحافظة قم محمود سيجاني: "لدينا إنتاج كبير في مجال صناعة الأنابيب الفولاذية الناقلة للنفط والغاز، وحققنا تقدما كبيرا في صناعة المنشئات البتروكيماوية التي تعتمد بشكل كبير أيضا على الصلب والفولاذ."

ويتميز الفولاذ المنتج في إيران بسعر منافس على مستوى المنطقة والعالم، وذلك بسبب القيمة المنخفضة للإنتاج، وقرب أسواق الصادرات في هذا المضمار.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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