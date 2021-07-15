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وقالت الهيئة في بيان: إن "قوة مشتركة من الفوج الثالث للواء 56 بالحشد والشرطة الاتحادية تمكنت من صد تعرض لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي ضد نقطة أمنية قرب بوابة ناحية الرياض جنوب كركوك".

وتابعت ان "عملية التعرض اسفرت عن إصابة مقاتل من الشرطة الاتحادية قبل أن يلوذ الإرهابيون بالفرار".

من جهة اخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على 8 عناصر ارهابية في كركوك بينهم معالجين طبيين لجرحى عصابات "داعش".

وذكر بيان لخلية الاعلام، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "العملية الامنية الاخيرة أسفرت عن القاء القبض على 8 من عناصر "داعش" ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك، قاتلوا ضد قواتنا الأمنية".

وأشار إلى أنه "خلال التحقيقات الأولية معهم اعترف عدد منهم بالعمل على معالجة عناصر "داعش" وقاموا بعمليات جراحية لهم وتقديم المساعدة الطبية، بعد اصاباتهم في المعارك مع الاجهزة الأمنية"، لافتا الى أن "التحقيقات مازالت جارية معهم، لإكمال أوراقهم التحقيقية، وهم من المطلوبين وفق احكام المادة 4 أرهاب".