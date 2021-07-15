شاهد..تطورات الشارع اللبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا حسين عز الدين انه بعد اعلان الحريري اعتذاره من قصر بعبدا عن استكمال مسيرته في تشكيل الحكومة بدأ الشارع يتحرك خاصة حيث أن مناصرو تيار المستقبل قاموا بقطع بعض الطرقات في بيروت والمناطق الأخرى عقب إعلان سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال مراسلنا قام المحتجون بإشعال الإطارات، وبين الحين والآخر تندلع مواجهات بينت المحتجين والجيش اللبناني الذين تحدث عن اصابات من الرشق بالحجارة نتيجة أعمال الشغب التي بدأ يقوم به المحتجون بسبب أمرين أوله استنكارا لارتفاع سعرصرف الدولار بشكل جنوني، حيث فاق العشرين الف ليرة لبنانية تقريبا والأمر الآخر هو التعاطف مع شعب الحريري بعد اعتذاره.

وعادت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، بالاضافة إلى الاوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون والارتفاع الجنوني عصر اليوم بسعر الدولار، وإضافة إلى قطع معظم الطرقات الرئيسية في العاصمة والمناطق، قطع أوتستراد الجنوب فيما بلغ التوتر ذروته في مدينة صور.

وقال في تصريحات إعلامية عقب لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، إن الأخير "طلب مني تعديلات جوهرية على الحكومة، والواضح أنه لا ثقة بالموضوع وقدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد".

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