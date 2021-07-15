لبنان: الدولار يلامس عتبة الـ20 الف ليرة

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وعلى وقع اعلان سعد الحريري اعتذارة عن تشكيل الحكومة يشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا جنونيا.

و يتراوح سعر الصرف ما بين 19900 و ال 20000 ليرة لبنانية و ذلك خلال دقائق فقط بعد ما كان وصل الى ال19000 ليرة مع بدء لقاء الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون.

هذا وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مضيفا الله يعين البلد.

ولفت الحريري الى انه التقيت رئيس الجمهورية وأجرينا مشاوراتنا بشأن الحكومة والرئيس عون طلب تعديلات اعتبرتها جوهرية في التشكيلة، وتناقشنا في الامور التي تتعلق بالثقة وتسمية الوزراء المسيحيين وواضح ان الموقف لم يتغيّر وأننا لن نستطيع ان نتفق.