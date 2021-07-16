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ليبيا تدرّب 30 ألف عنصر أمني وتطلب دعماً دولياً لطرد المرتزقة

ليبيا تدرّب 30 ألف عنصر أمني وتطلب دعماً دولياً لطرد المرتزقة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطراً على العملية السياسية.

العالم- ليبيا

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، الخميس، إنه «أعطى تعليمات لوزارة الداخلية بتدريب عناصر لتأمينات الانتخابات المقبلة، وسيجري تدريب 30 ألف عنصر أمني لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين».

وتابع أن «حكومته تقوم بما في وسعها كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل».

وشدّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أن «وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار ويشكل خطراً حقيقياً على العملية السياسية الجارية حالياً»، مشدداً على «ضرورة انسحاب كل المقاتلين الأجانب فوراً من ليبيا».

وطالب الدبيبة «بدعم المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب وعدم تحول ليبيا إلى مصدر لتهديد دول الجوار».

وفي هذا الصدد، أصدر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بياناً صحافياً أعلنا فيه «قلقهما الشديد» بشأن التطوّرات الأخيرة المتعلقة بحالة المهاجرين واللاجئين في ليبيا، كما حثّ الاتحادان السّلطات اللّيبية «بشدّة على إنهاء نظام الاحتجاز التعسفي القائم».

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