الحلبوسي يعلق على انسحاب الصدر من الانتخابات

العالم - العراق

وقال الحلبوسي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في ظروف صعبة مرت على العراق كتبت عبارة على الجدران (من الفلوجة الى الكوفة هذا الوطن ما نعوفه)".

وأضاف الحلبوسي: " أبا هاشم ما زال أمامنا الكثير والعراق بحاجة لأبنائه الغيارى المخلصين ليرفعوا رايته ويوحدوا صفوفه ويخدموا شعبه ويصونوا كرامته ويصلوا بالبلاد الى بر الأمان".

وأعلن امس الخميس، مجموعة من نواب ومرشحي التيار الصدري، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، بعد ساعات من إعلان زعيم التيار السيد مقتدى الصدر عدم مشاركته في الانتخابات.