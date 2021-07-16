هذا ما أكّده السيسي للشعب المصري بخصوص سد النهضة

العالم - خاص بالعالم

بهذه الكلمات حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طمأنة شعبه بخصوص سد النهضة، معتبرا ان القلق من فقدان المياه التي هي مصدر الحياة لا يليق بالشعب المصري، وذلك في محاولة منه لتهوين وتخفيف اثار السد عن الشعب المصري.

واضاف ان القاهرة لا تسعى للتهديد أو التدخل في شؤون الدول الاخرى، وأكد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لآليتي الملء والتشغيل الخاصتين بسد النهضة.



ولفت السيسي الى ان بلاده تقوم بإجراءات لتوفير المياه بالداخل، واقامة مشاريع تبطين الترع من أجل الحفاظ على المياه استعدادا للمستقبل.



أما على الارض فان اثيوبيا قد قامت بالملء الثاني للسد دون اي اتفاق مع مصر والسودان، وقالت اديس ابابا انها تتعرض لمضايقات بعدة ملفات منها سد النهضة والحدود مع السودان وإقليم تيغراي.

وحذرت من انها مجبرة على اتخاذ إجراءات شاملة ضد منظمات وجهات لم تسميها تشن عليها حملات لخنق بلاده بدل تقديم المساعدة.



فيما اكدت الفرقة العسكرية المعنية بحماية سد النهضة، إن الجيش الإثيوبي يعمل على توفير الحماية اللازمة للسد والتي تشمل تأمين استكمال بناء السد، وإتمام المرحلة الثانية من ملئه، إضافة إلى الحيلولة دون دخول أي قوة إلى المنطقة.



رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اكد أن عرض الخرطوم لقضية سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الأفريقي في هذه القضية.

تصريحات حمدوك جاءت بعد الصدمة التي تعرضت لها الخرطوم والقاهرة في المجلس حيث لم يتم اتخاذ اي قرار لمصلحتهما في وجه اثيوبيا، فوجدت كلا من السودان ومصر نفسيهما مضطرتين الى العودة من جديد إلى طاولة المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تتمخض عنها نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية.

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