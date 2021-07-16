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الاحتلال الأمريكي يُخرج 70 آلية من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية

الاحتلال الأمريكي يُخرج 70 آلية من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي من قاعدة خراب الجير اللاشرعية بريف الحسكة رتلين مؤلفين من 70 آلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم-سوريا

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية أن “رتلاً مؤلفاً من 44 آلية من ناقلات وصهاريج من النفط السوري المسروق وبرادات وعدد من المدرعات غادر قاعدة خراب الجير الواقعة في منطقة المالكية بالقرب من الحدود السورية العراقية واتجه إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي”.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي “أخرجت أيضا ليل أمس رتلاً مؤلفاً من 26 آلية من المنطقة ذاتها ضم شاحنات محملة ومغطاة وصهاريج محملة بالنفط المسروق واتجه أيضا باتجاه الأراضي العراقية”.

وأخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في الـ 11 من الشهر الجاري رتلاً من 24 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو مع عدد من الناقلات المغطاة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

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الاحتلال الأمريكي يُخرج 70 آلية من ريف الحسكة باتجاه الأراضي العراقية