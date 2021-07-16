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مصر توجه رسالة جديدة إلى إثيوبيا حول سد النهضة

مصر توجه رسالة جديدة إلى إثيوبيا حول سد النهضة
الجمعة ١٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن بلاده حريصة على استكمال مفاوضات سد النهضة مع السودان وإثيوبيا.

العالم- مصر

وأوضح الوزير خلال لقائه مايكل لوكوند رئيس الوزراء بدولة الكونغو الديمقراطية، أنه ناقش خلال اللقاء تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأكد الوزير على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى طلب مصر والسودان بمشاركة أطراف دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية تشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر والسودان لن تقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

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