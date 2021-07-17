أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 17 يوليو 2021

ايران ..

النائب الاول للرئيس الافغاني يتهم باكستان بدعم الهجمات التي تشنها حركة طالبان

جوان ..

حركة طالبان تقترح وقفا لاطلاق النار بعد سيطرتها على سبعين بالمئة من مساحة افغانستان

آرمان ..

لبنان يشهد اضطرابات واعمال عنف اثر تنحي الحريري عن مهمة تشكيل حكومة جديدة

سياست روز ..

فتنة الحريري .. اضفاء المزيد من التعقيدات على الازمة اللبنانية بتنحيه عن تشكيل حكومة جديدة

خراسان ..

لقاء بايدن ميركل بالبيت الابيض , لقاء استعراضي للصداقة مقابل روسيا

رسالت ..

وزارة الدفاع الصينية تحذر امريكا من تبعات تحركات طائراتها باجواء بحر الصين الجنوبي ..

قدس ..

بكين تدعو واشنطن لالغاء الحظر الذي تفرضه على ايران في اسرع وقت

كيهان..

فرنسا تشهد صدامات بين الشرطة والاف المتظاهرين المناهضين للتلقيح الاجباري ضد كورونا

آفتاب يزد ..

وزير الخارجية الروسي يحذر من خطر انعكاسات الاوضاع بافغانستان على بلدان المنطقة

ابرار..

انباء تتحدث عن عزم تركيا على ارسال مرتزقتها من شمال سوريا الى افغانستان

ابتكار ..

القوات الامريكية تواصل سرقاتها للنفط السوري بتهريب سبعين صهريجا الى شمال العراق

اطلاعات ..

محافل رسمية عراقية تتحدث عن ابداء امريكا استعدادها لسحب قواتها بصورة تدريجية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت

الصحافة الایرانیة

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن تنحي سعد الحريري عن مهمة تشكيل حكومة جديدة في لبنان في مقالها، الاستقالة المشؤومة،..ازدادت تعقيدات الازمة في لبنان باعلان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن استقالته بشكل استعراضي ودراماتيكي.فالامور كان يمكن ان تجري بصورة روتينية في مثل هذه الحالات رغم مماطلاته على مدى اشهر في تشكيل حكومة جديدة , الا ان الذي حدث هو قيام انصاره باعمال شغب واثارة فوضى عارمة .

ان الحريري صب الزيت على نيران الازمة التي يشهدها لبنان منذ اشهر باعلان تنحيه والقاء اللوم على الرئيس اللبناني.

ان استقالة الحريري بهذه الطريقة تعني محاولة تفجير الاوضاع الداخلية في لبنان بما هو اخطر بمراحل عما تشهده منذ مدة.

جوان ...

في السياق ذاته كتبت صحيفة جوان في مقالها، الحريري يستقيل لصالح ايجاد عصيان.. بعد اشهر طويلة من الفشل والمراوغة بشأن تشكيل حكومة جديدة , اعلن سعد الحريري عن تنحيه من المهمة في توقيت وتحرك يستهدفان في ظل الاوضاع والاجواء الداخلية الحالية بلبنان , دفع الامور نحو المزيد من التوتر والتصعيد ...

محافل لبنانية وصفت هذه الاستقالة والفوضى التي يثيرها انصار الحريري بانها محاولة انقلاب على النظام السياسي بالبلاد وهناك شبه قناعة لدى اوساط سياسية وشعبية بان وراء هذه الاستقالة ضغوط سعودية لفرض املاءات واجندات الرياض.

ان الحريري اتهم الرئيس اللبناني بعرقلة مهمته الا ان القصر الرئاسي بعبدا نفى ذلك تماما مؤكدا ان الحريري لم يكن يقبل اية ملاحظات حول تركيبة الحكومة التي اقترحها ولم يقبل حتى مناقشة الامر.

رسالت ..

نشرت صحيفة رسالت تقريرا حول نتائج استطلاع بامريكا تحكي عن ، تزايد الميول الانفصالية بامريكا، , وحسب التقرير ...اكدت نتائج استطلاع للرأي اجرته مؤسسة "برايت لاين دوج" الامريكية لاستطلاعات الرأي ان نحو ستة وستين بالمئة من الجموريين في ثلاثة عشر ولاية امريكية جنوبية يؤيدون الانفصال عن الولايات المتحدة....

وحسب الاستطلاع يؤيد غالبية الجمهوريين في هذه الولايات ايجاد ولايات متحدة جنوبية معبرين عن فقدان الامل بمستقبل امريكا.

وحسب هذه النتائج ايضاقال نحو خمسين بالمئة من المستقلين الذين شملهم الاستطلاع في هذه الولايات بانهم يؤيدون الانفصال ايضا فيما لم يؤيد التيار الانفصالي سوى عشون بالمئة من الديمقراطيين.

وتقول هذه المؤسسة ان هناك تزايد ملحوظ في الرغبة بالانفصال عن الولايات المتحدة بالولايات الجنوبية بالمقارنة مع مطلع العام.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، زيارة لدمشق ..زيارة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" لدمشق اليوم هي اكثر من مجرد زيارة دبلوماسية بروتوكولية..

ان هذه الزيارة لاترتبط بالاوضاع الميدانية فبكين شأنها شأن المجتمع الدولي تعتبر القضية محسومة لصالح الرئيس السوري بالتأكيد , ومن هنا يبدوا واضحا للعيان .. ان زيارة الوزير الصيني وهي اول زيارة لمسؤول صيني كبير لسوريا منذ 2011 ترتبط بالاقتصاد واعادة اعمار سوريا.

وبعبارة اخرى هذه الزيارة خاصة في الواقع بايجاد ارضية لدخول العملاق الصيني مجال المنافسة في مشاريع اعادة اعمار سوريا في تحدي سافر وعلني صيني لقانون قيصر الامريكي الذي يتضمن عقوبات وحظر على اية جهة تتعاون اقتصاديا مع دمشق.

خراسان ..

تساءلت صحيفة خراسان في مقالها، الى اين سيتجه لبنان ؟ قائلة.. سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اكبر حزب يمثل اللبنانيين من اهل السنة تنحى من مهمة تشكيل حكومة جديدة , لكنه لم يكتف بذلك معلنا مقاطعة اية جلسات برلمانية لانتخاب شخصية اخرى لتولي مهمة تشكيل حكومة جديدة ..

إن هذا الموقف يعني الدفع نحو التصعيد فالنظام السياسي بلبنان ينص على ان يكون رئيس الوزراء من المسلمين السنة ويبدو ان هذا هو ما يريده الحريري لايجاد طريق مسدود وبالتالي لمضاعفة اجواء الاستياء الداخلي.

ان حزب الله وتيار المقاومة بلبنان بشكل عام لم يمنع اعادة تكليف الحريري رغم استقالته عام 2019 املا بانهاء الفراغ السياسي لكن اصرار الحريرى على تنفيذ وصفة ماكرون رغم تعارضها مع واقع النظام السياسي بلبنان وتعنته العجيب ادى عمليا لفشل مهمته.

کیهان...

نشرت صحيفة كيهان تقريرا ينقل عن صحيفة الانديبندنت البريطانية قولها، مبيعات السلاح البريطانية للسعودية اكبر من المعلن، جاء فيه ..يبدو وحسب صحيفة الانديبندنت البريطانية ان لندن صدرت كميات اكبر من السلاح للسعودية عما تعلنه رسميا, الانديبندنت تقول ان دراستها تستند لوثائق رسمية.

وحسب هذه الدراسة الحكومة البريطانية تقول انها صدرت ما قيمته ستة مليارات دولار اسلحة للسعودية منذ 2015 , لكن الرقم الحقيقي عشرون مليارا.

فلندن تعمدت اخفاء مبيعات رئيسية للسلاح للسعودية تفاديا لاية ردود فعل داخلية ودولية غاضبة في ظل وجود اجواء نقمة عامة في الداخل البريطاني وفي الساحة الدولية ضد الجرائم السعودية بالیمن كما ان هناك ادنات دولية متزايدة للسعودية على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي باسطنبول .