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شاهد .. ماذا قال نشطاء وسائل التواصل عن انسحاب التيار الصدي؟

الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الإنسحاب من الإنتخابات البرلمانية العراقية إحتجاجا على الأوضاع في البلاد.

العالم - هاشتاغ

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان السيد مقتدى الصدر انسحاب التيار الصدري من الانتخابات البرلمانية العراقية، حيثت كتب كرار سعيد مغرداُ: "حاول فاسدو تشرين وايتام العَبَث والوبائيون لاكثر من مرة افشال الانتخابات عندما علموا ان النصر محتوم للصدر انسحبوا واحرقوا وفجروا دون جدوى".

وجاء في حساب ابن العراق: "شعب العراق يطالب السيد مقتدى بالتراجع عن قراره والمشاركة في الانتخابات".

وكتب حساب حب الوطن من الايمان: "الصــدر القائــد ينسحــب مــن الأنتخابــات ولكــن لــن ينسحــب أو يتراجــع عــن محاسبــة الفاسديــن ممــن سلبــوا قــوت الشعــب".

المزيد من التفاصيل بالفيدو المرفق...

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