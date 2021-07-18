شاهد .. ماذا قال نشطاء وسائل التواصل عن انسحاب التيار الصدي؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعلان السيد مقتدى الصدر انسحاب التيار الصدري من الانتخابات البرلمانية العراقية، حيثت كتب كرار سعيد مغرداُ: "حاول فاسدو تشرين وايتام العَبَث والوبائيون لاكثر من مرة افشال الانتخابات عندما علموا ان النصر محتوم للصدر انسحبوا واحرقوا وفجروا دون جدوى".

وجاء في حساب ابن العراق: "شعب العراق يطالب السيد مقتدى بالتراجع عن قراره والمشاركة في الانتخابات".

وكتب حساب حب الوطن من الايمان: "الصــدر القائــد ينسحــب مــن الأنتخابــات ولكــن لــن ينسحــب أو يتراجــع عــن محاسبــة الفاسديــن ممــن سلبــوا قــوت الشعــب".

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