مفكر كويتي يتهم دولة خليجية بإشاعة الرعب بأمر صهيوني

العالم - الكويت

وقال أستاذ العلوم السياسية المعروف، إن دولة خليجية تعيش حالة من العزلة خليجيا وعربيا، بسبب سياساتها الرعناء.

وأضاف عبر "تويتر"، أن هذه الدولة الخليجية، دفعتها حالة العزلة إلى مزيد من الارتماء بالحضن الصهيوني، وقررت بمشورة صهيونية إشاعة الرعب في الخليج "الفارسي".

وختم بالقول: "إنها مرارة العُزلة، واللبيب بالإشارة يفهم".

وتوالت تعليقات القراء على تغريدة "النفيسي"، مشيرة إلى دولة الإمارات التي افتتحت سفارة لها بتل أبيب قبل أيام، كما افتتح العدو الإسرائيلي سفارة بأبوظبي، الشهر الماضي.

ووقعت الإمارات و"إسرائيل" اتفاقية تطبيع في سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية، أعقبتها بمزيد من اتفاقات التعاون الأمني والاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي.