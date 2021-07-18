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وفاة أول حالة إصابة بشرية بـ"الفيروس القردي B" في الصين

وفاة أول حالة إصابة بشرية بـ
الأحد ١٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، بوفاة طبيب بيطري في بكين، كأول حالة إصابة بشرية في الصين بفيروس "Monkey B Virus (BV)" (الفيروس القردي B، أي هربس "ب").

العالم -اسيا والباسفيك

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن موقع المنصة الإنجليزية الأسبوعية الصينية "CDC" للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كانت قد ظهرت على الطبيب البيطري (53 عاما)، والذي يعمل في مؤسسة تبحث في الرئيسيات غير البشرية، أعراض مبكرة من الغثيان والقيء، بعد شهر من تشريح اثنين من القرود الميتة في أوائل مارس.

وأشار الموقع إلى أن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات وتوفي في النهاية في 27 مايو الماضي، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريا بهذا الفيروس في الصين من قبل.

وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية تم تحديدها في الصين، إذ أنه وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كثفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.

ووفقا للصحيفة، يمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم، ويذكر أن معدل الوفيات به تصل إلى 70-80%.

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