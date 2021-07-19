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شاهد .. ما هي تركيبة الحكومة الجزائرية القادمة؟

الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد الناشط السياسي الجزائري وليد بلقرون، ان اختيار ايمن بن عبد الرحمن لرئاسة الحكومة الجزائرية الجديدة يتضمن عدة امور من ضمنها التحديات الاقتصادية، لان التحديات الراهنة التي تواجهها الحكومة الجزائرية هي تحديات اقتصادية محضة.

العالم - خاص بالعالم

واوضح بلقرون في حديث لبرنامج المغاربية على قناة العالم الاخبارية بأن السيد ايمن عبدالرحمن عمل في السنوات الماضية كمدير عام للضرائب ولذا لدية دارية اقتصادية حقيقية على المستوى الوطني.

وبين بلقرون ان اختيار ايمن عبدالرحمن ياتي من منطلق العملية التي توعد بها رئيس الجزائر وهي استرداد الاموال المنهوبة والمتهربين من الضرائب من رجال اعمال اوعصابات ناشطة منذ ثمانيات القرن الماضي لذا هذه ملفات معرفة عند الوزير المعين.

واكد بلقرون ان اختيار الشخصيات التي تم وضعها في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة تعبر عن حكومة تكنوقراط بنكهة سياسية خصوصا ان السياسين المختارين هم اصحاب شهادات في ذلك الاختصاص الذي وضعوا فيه لهذا الحكومة الحالية توجهها تحديات كبيرة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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