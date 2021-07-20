الإندونيسيون يحتفلون بعيد الأضحى في ظل قيود كورونا المشددة

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وحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في إندونيسيا من أعلى حالات الإصابة في العالم بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا من الفيروس على الرغم من فرض السلطات منذ بداية هذا الشهر أكثر القيود صرامة منذ بدء الجائحة.

ونصح الرئيس المواطنين بقضاء العيد في منازلهم متبعين إجراءات صحية صارمة لمنع انتشار العدوى.

وأقامت الشرطة وهيئة النقل حواجز طرق لمنع السفر داخل إندونيسيا أكبر الدول الإسلامية سكانا.

وقال الرئيس في بيان في ليلة العيد إن القيود على الحركة لن ترفع إلا بعد تراجع أعداد الإصابات مشيرا إلى أن ظهور سلالات جديدة يعني أن الجائحة لم تنته بعد.

وقال "تصوروا لو خُففت القيود وزادت الحالات مرة أخرى ولم تتمكن المستشفيات من استقبال جميع المرضى، سيؤدي ذلك إلى انهيار منشآتنا الصحية".

وسجلت إندونيسيا أمس الإثنين عددا قياسيا من الوفيات بسبب كوفيد-19 بلغ 1338 وفاة في حين بلغ عدد الإصابات أمس 34257 حالة وهو أدنى مستوى منذ السادس من يوليو تموز.

وقالت الحكومة إنها تريد خفض الإصابات اليومية إلى عشرة آلاف حالة.