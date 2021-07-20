بانوراما .. استمرار موسم الحج وتأجيل المفاوضات النووية

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول يواصل حجاج بيت الله الحرام اداء مناسك الحج حيث قاموا برمي جمرة العقبة الاولى في اول ايام عيد الاضحى المبارك. وبينما تمارس هذه الشعيرة في الاماكن المقدسة بمكة المكرمة يشهد العالم الاسلامي من افغانستان الى العراق الى فلسطين الى اليمن تحديات واسعة وهجوما يشنه رموز الكفر على اكثر من موقع في المنطقة مما يتطلب وقفة شجاعة من الامة تستلهم من رمزية الحج مايساعدها على مواجهة هذه التحديات ووأدها.

في ملف بانوراما الثاني أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه تم تأجيل المحادثات المتعلقة بالإتفاق النووي إلى ما بعد الانتقال الكامل للحكومة الجديدة مشيرا إلى أن مسؤولية هذا الملف ستكون بعهدة فريق التفاوض الجديد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش