هاشتاغ.. الرسالة المسربة من معتقل الرأي الإماراتي أحمد منصور + فيديو

العالم - الإمارات

وبهذا الشأن كتب الإعلامي "تركي الشلهوب": من يختار العبودية، لن يشعر بغياب الحرية.. المعتقل الإماراتي أحمد منصور.

وكتب "عدنان حميدان": في الإمارات يحرم السجين من ملابسه بما فيها الغيارات الداخلية إذا رفض السجين الكشف عن كلمة السر لحسابه على تويتر! يحدث هذا مع الحقوقي المعتقل أحمد منصور .

وقال "عبد الله الطويل": المعتقل الحقوقي الإماراتي أحمد منصور ممنوع من حقه في الاتصال بعائلته وطمأنتهم عن أحواله خاصة بعد تسريب معلومات مؤخرا بانتكاسه في وضع الصحي! لابد لمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والتي لم تصلها رشوة محمد بن زايد التحرك لأجل وضع حد للانتهاكات المتكررة والغير قانونية في الإمارات.

وكتب حساب "غزاي": حرمان أحمد منصور من زيارة أهله في المعتقل دليل إضافي على كم الانتهاكات في سجون الإمارات.. إلى متى الصمت؟!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..