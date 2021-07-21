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هاشتاغ.. الرسالة المسربة من معتقل الرأي الإماراتي أحمد منصور + فيديو

الأربعاء ٢١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أبو ظبي (العالم) 2021.07.21 – نشر أحد المواقع الإلكترونية مؤخرا رسالة قال إنها مسربة من الناشط الإماراتي القابع في أحد السجون الإماراتية، ونقل فيها أن أحمد منصور لا زال يقبع في سجن انفرادي منذ اعتقاله في آذار/مارس من العام 2017 تحت مراقبة أمنية شديدة وفي ظل إجراءات صعبة منافية لكل قوانين حقوق الإنسان في العالم.

العالم - الإمارات

وبهذا الشأن كتب الإعلامي "تركي الشلهوب": من يختار العبودية، لن يشعر بغياب الحرية.. المعتقل الإماراتي أحمد منصور.

وكتب "عدنان حميدان": في الإمارات يحرم السجين من ملابسه بما فيها الغيارات الداخلية إذا رفض السجين الكشف عن كلمة السر لحسابه على تويتر! يحدث هذا مع الحقوقي المعتقل أحمد منصور .

وقال "عبد الله الطويل": المعتقل الحقوقي الإماراتي أحمد منصور ممنوع من حقه في الاتصال بعائلته وطمأنتهم عن أحواله خاصة بعد تسريب معلومات مؤخرا بانتكاسه في وضع الصحي! لابد لمؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان والتي لم تصلها رشوة محمد بن زايد التحرك لأجل وضع حد للانتهاكات المتكررة والغير قانونية في الإمارات.

وكتب حساب "غزاي": حرمان أحمد منصور من زيارة أهله في المعتقل دليل إضافي على كم الانتهاكات في سجون الإمارات.. إلى متى الصمت؟!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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