واشنطن تدين مخطط أردوغان لإعادة فتح 'مدينة الأشباح'

العالم - الأميركيتان

وتحولت فاروشا إلى مدينة أشباح بعد أن هجرها سكانها الأصليون من القبارصة اليونانيين منذ قرابة نصف قرن، ويريد القبارصة الأتراك اليوم بدعم من أنقرة إعادة فتحها تحت إدارتهم.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تعتبر ما يقوم به القبارصة الأتراك في فاروشا بدعم من تركيا استفزازيا وغير مقبول ولا يتفق مع الالتزامات التي قطعوها في الماضي للمشاركة بطريقة بناءة في محادثات سلام" حسب تعبيره.

وقال أردوغان إن "الحياة ستستأنف في فاروشا"، وذلك خلال زيارة إلى المدينة الساحلية في الذكرى السابعة والأربعين للاجتياح التركي الذي قسم الجزيرة.

وأضاف: "نحض القبارصة الأتراك وتركيا على التراجع عن القرار الذي أعلنوا عنه اليوم وعن جميع الخطوات التي اتخذت منذ أكتوبر 2020" في المنتجع السياحي المهجور.

ولفت البيان إلى أن "الولايات المتحدة تعمل مع شركاء يشاطرونها رأيها لإحالة هذا الوضع المقلق إلى مجلس الأمن الدولي، وسنحث على استجابة قوية".

وتابع: "نؤكد على أهمية تجنب الأعمال الاستفزازية الأحادية الجانب التي تزيد التوترات في الجزيرة وتعيق الجهود المبذولة لاستئناف محادثات تسوية قبرص وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وقدمت حكومة قبرص احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على قرار تركيا والقبارصة الأتراك إعادة فتح قسم سكني في مدينة فاروشا المهجورة التي يسيطر عليها الجيش.

وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتقوض جهود السلام.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار، في وقت سابق الثلاثاء، أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كيلومترات مربعة من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية.

وقال إن هذه الخطوة تأتي لتمكين القبارصة اليونانيين من السعي لاستعادة ممتلكاتهم من خلال لجنة الممتلكات غير المنقولة، وهي هيئة قانونية مختصة بالفصل في هذه القضايا.