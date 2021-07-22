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ما هي اهم نتائج لقاء لافروف وبيدرسون حول سوريا؟

ما هي اهم نتائج لقاء لافروف وبيدرسون حول سوريا؟
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بعقد جولة جديدة من اجتماعات لجنة مناقشة الدستور السوري في جنيف قريباً.

العالم - سوريا

وقال لافروف في مستهل محادثاته مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في موسكو اليوم إن “هذه فرصة جيدة في هذه المرحلة لتبادل الآراء والتقييمات”.

من جهة ثانية أشار لافروف إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا لا ترافقه جهود المجتمع الدولي لحل القضايا الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين السوريين معرباً عن أمله بأن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 المتعلق بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

من جانبه اعتبر بيدرسون أن تقدم عملية التسوية السياسية للأزمة في سوريا يتطلب نفس الفهم المشترك المتعلق بحل القضايا الإنسانية في البلاد لافتاً إلى اللقاءات الدولية التي أجراها في وقت سابق حول الوضع في سوريا ومنوهاً في الوقت ذاته بالدعم الروسي لعمله.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغى فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف بحثاً مع بيدرسون في الرابع من الشهر الجاري حل الأزمة في سوريا.

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