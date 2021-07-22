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فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم

فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم
الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

عقبت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان لها، على حادث الانفجار الأليم الذي وقع صباح اليوم الخميس في سوق الزاوية الشعبي الاثري وسط مدينة غزة.

العالم - فلسطين

وحسب موقع "فلسطين الان"، قالت الفصائل في بيانها: "تابعنا في فصائل المقاومة الفلسطينية باهتمام بالغ وحزن شديد حادث الانفجار الأليم الذي وقع في سوق الزاوية الشعبي الأثري وسط مدينة غزة، الذي أدى لارتقاء شهيد وجرحى وخلف أضرار بالغة بالمنازل والمباني والمحلات التجارية".

واضافت الفصائل، نعلن عن "تضامننا التام مع المتضررين من هذا الحادث الأليم"، ودعت الفصائل لتدشين حملة دعم وإسناد واسعة للمصابين والمتضررين من أصحاب المنازل والمباني وأصحاب المحلات التجارية.

وأكدت على ضرورة الوقوف عند المسؤولية الوطنية تجاه هذا الحادث الأليم، بما يضمن منع تكرار ما حدث.

وأضافت: "نتوجه بالتحية لجماهير شعبنا الأبي التي هبت عند سماعها بهذا الحدث المؤلم ونحن نعيش في ظل إجازة العيد المبارك، ونشكر الطواقم العاملة في وزارتي الصحة والداخلية وخاصة جهازي الشرطة الفلسطينية والدفاع المدني الذين سارعوا بالاستجابة الفورية لنجدة واغاثة المتضررين والمصابين".

وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، إخلاء شهيد وعشر إصابات من موقع "انفجار سوق الزاوية" بمدينة غزة إلى مستشفى الشفاء.

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فصائل المقاومة تعقّب على حادث انفجار سوق 'الزاوية' الأليم